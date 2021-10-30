巴特勒发威 热火灭黄蜂赢得3连胜

（法新社洛杉矶29日电） 美国职篮NBA迈阿密热火得分主力巴特勒（Jimmy Butler）今天斩获32分及10篮板，队友阿德巴约也进帐26分，两人联手助球队以114比99击败夏洛特黄蜂，热火也因此赢得3连胜。

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法新社报导，这场比赛堪称是矛与盾对决，因热火是联盟最佳防守球队，黄蜂则是联盟进攻最猛，平均每场可攻得121分，但最后比赛结果呈现擅守的略胜一筹。

大中锋阿德巴约（Bam Adebayo）也抓了19个篮板，打替补的赫洛（Tyler Herro）贡献球队26分。

热火总教练史普斯塔（Erik Spoelstra）对于子弟兵用脑打球的表现非常满意。他说：「这支球队的智商高水准，我们的球员经验老到又精明，但他们还能掌握场上瞬息万变的战况，在NBA这是非常关键的。」

黄蜂方面，海沃德（Gordon Hayward）夺得全队最高的23分，布里吉斯（Miles Bridges）22分。估计约1万9600名球迷涌入位于迈阿密的FTX球场（FTX Arena）观战。

黄蜂客场出师不利，后卫罗齐尔（Terry Rozier）脚踝受伤缺阵多少也影响球队的战力，华盛顿（P.J. Washington）因膝盖受伤缺赛两场后伤愈复出打替补，下场22分钟得9分。

今年荣获联盟年度最佳新秀的波尔（LaMelo Ball）打得很挣扎，全场14投两中只得6分。

黄蜂总教练博雷格（James Borrego）表示：「今晚的比赛战况激烈，这不过是季赛82场的其中1场，我们从败战中汲取教训，我们会重整旗鼓。」

这两支同属东区的劲旅，目前热火战绩4胜1负，黄蜂4胜2负。（译者：曹宇帆）

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