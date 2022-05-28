巴特勒季后赛新高47分 东区决赛热火逼出第7战

（法新社纽约27日电） 美国职篮NBA东区冠军赛第6战，作客的迈阿密热火在巴特勒（Jimmy Butler）轰下生涯季后赛新高47分，111比103击败波士顿塞尔蒂克，七战四胜制系列赛扳平为3比3。

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背水一战的热火将战线逼入第7场，两军当地时间29日（台北时间30日上午8时30分）将回迈阿密殊死战。

巴特勒赛后说：「我们知道自己的能力在哪，也都知道今晚要抢胜进而再拿下第7战。即便今晚作客波士顿，我们仍有赢球信心，下一战回迈阿密也是如此。」

第7战的胜者6月2日将作客旧金山，与以逸待劳的西区冠军金州勇士进行总冠军战；勇士在西区决赛4比1擒伏达拉斯独行侠晋级。

热火得分主力巴特勒前3场比赛合计只攻下27分，但今晚29投16中，包含三分球8投4中、11罚全中，季后赛第4度、东区冠军系列赛第2度单场拿超过40分，让已无退路的热火续命。

热火的劳瑞（Kyle Lowry）犯满毕业，贡献18分10助攻；斯特鲁斯（Max Strus）、塔克（P.J. Tucker）分别挹注13、11分。

塞尔蒂克塔特姆（Jayson Tatum）30分9篮板，怀特（Derrick White）22分、布朗（Jaylen Brown）20分，史玛特（Marcus Smart）与威廉斯（Robert Williams III）分别拿14与12分。

塞尔蒂克今天泰半处于落后，但始终紧咬比分，第4节还剩3分多钟时塞尔蒂克追成99平手，从劳瑞手上抄到球却没攻进，终场前2分18秒又两罚不进，失去超前契机。

关键时刻巴特勒进球、塔克的篮板与罚球巩固热火，终场前43.9秒巴特勒跳投命中将领先拉开为6分，也让绿衫军无力回天。

© 2022 AFP