巴特勒23分击倒76人 热火季后赛次轮率先听牌

（法新社迈阿密10日电） 在巴特勒攻下23分的带领下，热火今天一路领先，终场120比85轻松击败76人，率先以3比2在季后赛次轮「听牌」。

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美国职篮NBA季后赛次轮，东区头号种子迈阿密热火今天在家迎战第4种子费城76人，两队赛前在系列赛前4战打完，以2比2战成平手。

今天这场抢「听牌」的第5战，热火首节靠巴特勒（Jimmy Butler）、斯特鲁斯（Max Strus）各攻下11分的联手出击，以31比19领先76人达两位数。

热火在板凳出发的欧拉迪波（Victor Oladipo）于次节攻下11分的带领下，在上半场打完后，仍以56比44维持两位数领先。

下半场开打后，热火几度将领先拉开到20分，76人靠马克西（Tyrese Maxey）在第3节时间剩下3秒时砍进三分球，稍微将分差缩小，但热火在前3节打完后，仍以81比66领先76人。

末节热火轻松应战，还打出单节39比19的猛烈攻势，终场以35分之多大胜76人。

热火的巴特勒此役攻下全场最高23分，斯特鲁斯有19分、10篮板的「双十」成绩，文森（Gabe Vincent）、阿德巴约（Bam Adebayo）、塔克（P.J. Tucker）分别拿下15分、12分、10分，替补的欧拉迪波、赫洛（Tyler Herro）则分获13分、10分。

恩比德（Joel Embiid）今天拿下76人全队最高的17分，哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）则分别进帐14分、12分。

76人这场比赛的三分球命中率仅2成81，不如热火的3成94，整体投篮命中率也只有3成65，不如热火的5成36，是落败的关键因素。

热火今天赢球，在系列赛率先以3比2「听牌」，双方接下来将于12日（台湾时间13日）于76人主场进行系列赛第6战，热火最快可于当天挺进东区冠军赛。

© 2022 AFP