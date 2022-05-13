巴特勒32分淘汰76人 热火抢下东区冠军赛门票

（法新社费城12日电） 巴特勒今天攻下全场最高32分，率NBA迈阿密热火99比90获胜，并以4胜2负成绩淘汰费城76人，拿下东区冠军赛门票。

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美国职篮NBA东区头号种子热火在季后赛次轮打完5战后，以3比2领先第4种子费城76人。取得「听牌」优势的热火，今天前往76人主场作战。

这场比赛开打后，热火靠巴特勒（Jimmy Butler）、斯特鲁斯（Max Strus）各攻下9分的联手带领，在首节28比25领先76人。

次节76人马克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）3名大将都有发挥，分别拿下8分、7分、6分，拉近两队差距，但热火打完上半场，仍以49比48领先1分。

下半场比赛，热火打出19比4开局，以68比52将领先拉开到两位数，他们第3节靠着巴特勒单节14分的攻势，以74比63将领先拉开到11分。

末节76人反扑无力，最终让热火9分之差赢球，闯进东区冠军赛。

巴特勒今天攻下全场最高32分，斯特鲁斯有20分、11篮板的「双十」成绩，塔克（P.J. Tucker）攻下12分，阿德巴约（Bam Adebayo）和替补的赫洛（Tyler Herro）各斩获10分。

恩比德此役为76人拿下20分、12篮板，有「双十」的表现，马克西同样贡献20分，从板凳出发的米尔顿（Shake Milton）进帐15分，哈里斯（Tobias Harris）、哈登分别拿下14分、11分。

热火今天获胜，以系列赛4比2击败76人，率先挺进东区冠军赛，接下来将面对第2种子波士顿塞尔蒂克与第3种子密尔瓦基公鹿系列赛的胜队。公鹿目前在系列赛以3比2「听牌」，接下来将于13日（台湾时间14日）在主场迎战塞尔蒂克。

© 2022 AFP