巴特勒41分轰塞尔蒂克 热火东区冠军赛旗开得胜

（法新社迈阿密17日电） NBA热火今天在东区冠军赛首战靠巴特勒（Jimmy Butler）轰下41分带领，118比107逆转击败塞尔蒂克，在系列赛旗开得胜。

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美国职篮NBA东区冠军赛首战，今天由头号种子迈阿密热火在主场迎战第2种子波士顿塞尔蒂克。

塞尔蒂克今天客场作战，要抢胜本已较不利，此役又少了两员大将，成为一大利空。其中，霍福德（Al Horford）是因触发NBA为COVID-19（2019冠状病毒疾病）制订的健康暨安全条例而无法上场，史玛特（Marcus Smart）则因脚扭伤不克出赛。

塞尔蒂克这场比赛打出7比0开局，热火则在马丁（Caleb Martin）的灌篮得手后，回敬一波7比0攻势而将比分超前。此时塔特姆（Jayson Tatum）两度切入拿下分数，普瑞查德（Payton Pritchard）再砍进三分球，让塞尔蒂克领先5分。热火靠赫洛（Tyler Herro）的进球将比分追近，但首节塞尔蒂克仍以28比25领先。

次节塞尔蒂克打出13比5开局，在普瑞查德砍进三分球后，首度将领先拉开到两位数，并在塔特姆单节砍进11分的带领下，在上半场结束时，以62比54领先热火。

下半场比赛，热火靠着严密的防守让对方失误频频，且迟迟无法进球，在巴特勒抢下进攻篮板、于篮下摆进两分后，以64比63超前，并靠22比2的强势开局，反倒领先达两位数。在巴特勒单节砍进17分的带领下，让热火在前3节打完，以93比76逆转超前。

塞尔蒂克末节打出13比5开局，一度将落后追到剩下个位数的9分。但热火仍稳住阵脚，最终以11分之多留下关键的东区冠军赛首战胜利。

热火的巴特勒此役轰下全场最高41分，还有9篮板、5助攻、4抄截、3阻攻的表现，板凳出发的赫洛贡献18分，文森（Gabe Vincent）攻下17分，斯特鲁斯（Max Strus）、阿德巴约（Bam Adebayo）分别获得11分、10分。

塔特姆攻下塞尔蒂克全队最高的29分，布朗（Jaylen Brown）有24分、10篮板的「双十」成绩，罗伯特．威廉斯三世（Robert Williams III）、替补上阵的普瑞查德都贡献18分。

两队接下来将于19日（台湾时间20日）继续在热火主场进行东区冠军赛第2战。

© 2022 AFP