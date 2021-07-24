巴纽掌旗官图阿史上第1人 5度参加奥运女子举重

广告 继续浏览后续

（法新社东京24日电） 在东京奥运开幕式为巴布亚纽几内亚掌旗的图阿（Loa Dika Toua）今天缔造历史，成为史上首位5度参加奥运的女子举重选手。

举重在2000雪梨奥运首度增设女子组项目，现年37岁的图阿，21年前成为首位在奥运参加举重赛事的女子选手，如今她再度取得一项非凡成就，成为5度参加奥运女子举重赛的史上第1人。

图阿除了是两个小孩的妈妈，12次拿下大洋洲冠军的她更是家乡的民族英雄。今天她在第1次抓举成功举起69公斤后，脸上扬起大大的笑容，并用手比了个爱心。

图阿以总重量167公斤，在49公斤级B组获得第4名。她接受法新社访问时说：「这种感觉简直太棒了。」

「我的梦想是能参加一次奥运，或许两次，但我从没想过，我竟然能参加5次奥运。」

在2013年被诊断出染有结核病，差点丧命后，图阿曾考虑退出这项运动，但后来顺利康复，且于2014年在苏格兰最大城市格拉斯哥（Glasgow）举行的大英国协运动会（Commonwealth Games）拿下金牌。

这次东京奥运原本会是图阿参加的第6次奥运，但她为了多花点时间陪伴孩子，并试图给她的妹妹瑟尔玛（Thelma）机会参加奥运，因此未参加2016里约奥运。但巴布亚纽几内亚当年并未派队参赛，因此未能达成梦想。

下次奥运3年后将在法国巴黎举行，届时图阿已40岁，但她表示，不排斥争取第6度参加奥运的资格。

© 2021 AFP