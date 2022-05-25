巴舍莱视讯会见习近平 外界忧成为中国粉饰打压人权公关工具

（法新社北京25日电） 中国国家主席习近平今天以视讯方式会见正在新疆访问的联合国人权事务高级专员巴舍莱。在数以千计外流的照片与官方文件揭露新疆实施大规模拘留时采用的暴力手段之际，外界忧心她恐将被当成公关工具。

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中国共产党被控在新疆拘留超过100万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，做为长达数年镇压行动的一部分，美国和其他西方国家国会议员将其称为「种族灭绝」。

巴舍莱（Michelle Bachelet）预计将进行为期6天的访问，其中包括走访新疆喀什和乌鲁木齐。西方官员、外交官和人权组织担心中共将试图利用巴舍莱此行来粉饰其打压行为。

中国强烈否认这些指控，称这些为「世纪谎言」。

在本周大规模监禁系统内部外泄了数以千计文件和照片后，美国重申巴舍莱的访问是一项错误。

习近平对巴舍莱说，不能把人权问题政治化、工具化，搞双重标准，「中国成功走出了一条顺应时代潮流，又适合国情的人权发展道路。」

习近平另指出，不需要对别国颐指气使的「教师爷」。这番话显然是指美国和英国官员最近公开批评巴舍莱此行。

根据中国中央电视台报导，巴舍莱表示，联合国人权办公室「愿意与中方加强合作」，她钦佩中国在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等的努力和成就。

巴舍莱的发言人没有向法新社证实央视的说法，但表示巴舍莱告诉习近平，她希望联合国人权办公室能够与各方共同努力，「无一例外地加强促进和保护所有人的人权、正义和法治」。

© 2022 AFP