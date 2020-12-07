巴萨尤文8日强碰 C罗梅西对决愈显难得

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（法新社马德里6日电） 梅西与罗纳度的对决一度是足坛10年来最为球迷所津津乐道的交手组合，随两人已步入球员生涯晚期，西甲巴塞隆纳与义甲尤文图斯8日强碰，有可能是两人最后一次的欧冠狭路相逢。

梅西（Lionel Messi）与C罗（Cristiano Ronaldo ）两人瓜分2008-2017足坛金球奖（Ballon d'Or），梅西领军的巴萨与C罗坐镇的皇家马德里两军交锋，成为令人血脉贲张的戏码；C罗直到2018年才离开皇马转战尤文图斯。

葡萄牙超级前锋C罗2009年从英超曼联转会皇马后，他率领皇马对决由阿根廷天王梅西当队长的巴萨，成为西甲国家德比的最热对战组合。C罗离开后，西甲的国家德比可看度失色不少，也让足球世界渴望能再看到两人对决的身影。

球迷本可稍早在10月底的欧冠小组赛重温两人对决的画面，但当时C罗因新型冠状病毒确诊缺阵，梅西罚进一记12码，地主尤文终场0比2不敌巴萨，两军8日到巴萨主场再战。

目前尤文与巴萨双双晋级16强淘汰赛，但若作客的尤文能赢3球以上，或2比0以外任何一种赢2球的赢法，就能跃升为G组龙头。

虽然C罗与梅西已分别35、33岁，算是步入球员生涯晚期，但两人依然宝刀未老，仍能主宰球队胜负。

© 2020 AFP