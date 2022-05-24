巴萨教头谈季后补强 拒谈会否挖角莱万

（法新社雪梨24日电） 西甲巴塞隆纳教头哈维（Xavi Hernandez）今天表示，结束跌跌撞撞的本赛季后，球队必须重建；但不愿多谈会否延揽拜仁慕尼黑当家前锋莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）补强。

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巴萨本季虽排西甲第2，但与冠军皇家马德里的积分差达13分，昨天在西甲本季最终战主场0比2败给比亚雷尔（Villarreal），最近9场各项赛事里吞了4败。

巴萨已搭机前往澳洲，要与澳洲职业足球联盟全明星队踢一场友谊赛，这将是巴萨队史首度在澳洲出赛。

哈维带了20名选手赴雪梨，包含队长布斯克斯（Sergio Busquets）、艾维斯（Dani Alves）、奥巴梅扬（Pierre-Emerick Aubameyang）、德荣（Frenkie de Jong）、迪佩（Memphis Depay）等主力及天才小将法提（Ansu Fati）。

但球星比克（Gerard Pique）和19岁潜力前锋佩德里（Pedri）等未随队出征。

巴萨本季一开始表现奇差，传奇中场哈维去年11月临危受命接掌兵符，当时球队西甲只排在第9；哈维执教后巴萨终于止跌回升，重新回到西甲前段班，也拿到下季欧冠门票。

哈维在雪梨受访时说：「我觉得球队正往好的方向走，也必须积极。下个赛季，我们至少还要保有打进西甲前四（直接进欧冠小组赛）的竞争力，没道理做不到。」

「球队正在重建中，我们自有计画，下季要更有竞争力，也不容再拿不到任何冠军。」

德甲拜仁阵中的波兰球星莱万与球队的5年合约到期，本季依然是德甲进球王的莱万将转投巴萨的传闻甚嚣尘上。

经纪人本周告诉德国「画报」（Bild），莱万有离队念头；据传巴萨开出3200万欧元（10.1亿新台币）的价码，想网罗这位33岁的波兰首席球星。

但哈维在被法新社问到莱万一事时却不愿多谈，只说他无法证实会否挖角莱万或哪些球星，「我们当然会尽力补强，让成绩再上层楼是一定要的，不过很多事都需时间，到可以宣布时一定会宣布，但肯定不是现在」。

© 2022 AFP