巴蒂温网女单首度封后 澳洲41年第1人

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（法新社伦敦10日电） 世界球后巴蒂今天击败捷克对手普里斯科娃，摘下温布顿网球锦标赛女单冠军，成为41年来首位赢得温网女单后座的澳洲选手。

巴蒂（Ashleigh Barty）在今天的决赛以6比3、6比7（4比7）、6比3力擒捷克对手普里斯科娃（Karolina Pliskova），这是她生涯首次在温网女单封后，也是继5年前美国名将小威廉丝（Serena Williams）以来，首位在温网女单封后的头号种子。

包含2019年法国公开赛在内，如今巴蒂已有两座大满贯女单金杯在手。

第8种子普里斯科娃开局过于紧张放不开手脚，遭巴蒂连拿14分，前两个发球局都无法保住，巴蒂马上取得4比0大幅领先；第5局普里斯科娃总算靠着对手失误扳回，但第6局发球再度被破，之后状况虽有回稳，失误仍嫌过多，巴蒂以6比3先下马威。

第2盘普里斯科娃先以一记强劲发球拿下第1局，巴蒂也以「爱司」（ace）抢回第2局，紧接着普里斯科娃逐渐加温，连破带保以4比3、5比4超前，虽然被逼入抢七，不过在幸运擦网球加持下保住优势，以7比6（7比4）拿回一盘。

最后一盘普里斯科娃又陷入与首盘类似的困境，前3局全数让出，至此胜负大致底定，巴蒂再以6比3再下一城，抱回个人第一座温网女单金杯。

澳洲首位世界球后古拉贡（Evonne GoolagongCawley）于1980年在温网摘下女单金杯，25岁的巴蒂成为澳洲41年来的第1人。

29岁的普里斯科娃过去曾登上世界排名第一，却从未得过大满贯冠军，今天温网仍无法把握住弥补遗憾的机会。

© 2021 AFP