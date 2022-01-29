巴蒂澳网强势夺冠 第3座大满贯金杯到手

（法新社墨尔本29日电） 女单世界排名第一的巴蒂，今天在家乡球迷见证下于澳网封后，她克服次盘绝对劣势，直落2擒服美国女将柯林斯，本届赛事一盘未失，抱走生涯第3座大满贯单打冠军。

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目前已稳坐世界球后宝座112周的巴蒂，今天成为继1978年欧尼尔（Chris O’Neill）后，首位在澳洲网球公开赛夺得女单冠军的澳洲人。

巴蒂的上旋发球相当具威胁性，击球落点佳且出手隐蔽，变化多端的球风为她在强力女网时代杀出一条血路。

巴蒂今天在澳网决赛遭遇的对手柯林斯（Danielle Collins），正是以重炮击球闻名。

首盘前5局双方互保，柯林斯第6局发球遭巴蒂破发，世界球后延续气势保住发球局，花32分钟以6比3先下一城。

次盘一开始，柯林斯重新出发，一记正手致胜球让巴蒂遭破发，取得2比0领先；这仅是巴蒂在本届比赛第2次未能保住发球局。

接着，巴蒂失误增加，让柯林斯于第6局再度破发成功，这位美国好手来到5比1绝对领先。不过，巴蒂立刻回破，延长第2盘战线。

一度只差一局就能收下次盘的柯林斯遭到强力反击，巴蒂连破带保后，双方战成5比5。

接着两人进入抢7大战，柯林斯关键时刻接连出现非受迫性失误，巴蒂则连续击出致胜球。

最终，巴蒂以7比6（7/2）拿下胜利，拉佛球场（Rod Laver Arena）欢声雷动，巴蒂也振奋大吼，这位地主希望成功破除澳洲44年冠军荒魔咒。

拥有澳洲原住民血统的巴蒂15岁拿下温布顿网球锦标赛青少女冠军，2013年携手同胞前辈德拉奎（Casey Dellacqua）闯进澳网、温网和美国网球公开赛双打决赛。

然而，年少成名的巴蒂感到迷惘，在职业生涯起步阶段与家人关系疏离，「因成功而迷失自我」。她于2014年决定暂别网坛，投身澳洲另一热门运动项目─板球。

睽违18个月后，巴蒂于2016年重返网球赛场，隔年便跻身世界前20名之列。

在本届澳网封后之前，巴蒂已坐拥两座大满贯冠军，分别于2019年法国公开赛以及2021年温布顿锦标赛夺下金杯。

© 2022 AFP