巴西东北部连日大雨 已酿逾34死

（法新社里约热内卢28日电） 根据官方最新的统计，24日以来就在巴西东北部培南布可降下的豪雨，已经让超过34人丧命。

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根据培南布可州（Pernambuco）官方推特（Twitter）帐号所称，由于降雨引发山崩，山边社区被夷为平地，截至今天下午，当地已有至少33人因此丧生。当地政府并称，另有765人被迫暂离家园。

巴西的联邦紧急服务部门称，遴近的阿拉戈斯州（Alagoas）当局登录两人死亡。

去年12月底至今年1月初，同样位于巴西东北部的巴伊亚州（Bahia）遭大雨袭击，造成数十人丧命、数万人流离失所。1月稍晚，东南部的圣保罗州（Sao Paulo）至少有18人死于洪灾。2月时，里约热内卢州山区的倾盆大雨造成超过230人死亡。

虽然巴西大部分地区2021年的大部分时间都处于严重干旱之中，但在2021年的最后几个月，却开始出现异常强烈的降雨。

27日、28日两天的多起致命案例发生在培南布可州首府雷西夫（Recife）；与巴西许多城市的地区一样，雷西夫的许多社区都建在易受山崩和泥石流影响的地方。

根据当地媒体报导，巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天成立了一个联邦工作小组，派往培南布可州。

© 2022 AFP