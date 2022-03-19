巴西两男童亚马逊雨林失踪25天 靠雨水果实存活

（法新社巴西玛瑙斯18日电） 巴西官员今天表示，一对原住民小兄弟在亚马逊热带雨林失踪25天后被寻获，靠吃水果和喝雨水活了下来，期间弟弟虚弱无法行走时，哥哥还将他背在身上。

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7岁的格劳科（Glauco）与9岁的格雷森 （Gleison）这对兄弟15日在距离他们最初失踪地点35公里处被发现，除了饥饿和脱水症状外，没有其他严重的身体状况。

巴西北部城市玛瑙斯（Manaus）卫生官员告诉法新社：「这对兄弟营养不良和严重脱水，但（经治疗后）体重正逐渐增加，没有生命危险。」

这对小兄弟是穆拉族（Mura）的原住民，于2月18日失踪，当时他们离开所居住位于亚马逊州（Amazonas）马尼科雷（Manicore）的村庄，进入茂密的热带雨林猎捕小鸟。

官员说：「他们靠雨水、湖水和丛林内一种名为sorva的水果生存。」这种水果富含碳水化合物和脂肪。

当局表示原已放弃搜寻，但当地原住民仍持续寻找这对小兄弟，有一天，认识这家人的一位朋友外出捡柴时无意间找到他们。

官员说，当弟弟太虚弱而无法行走时，哥哥还把他背在身上。

当局表示，这对兄弟已在昨天被送往马瑙斯一家医院，正接受一些割伤和感染的治疗，但幸运的是未受蛇或其他野生动物的攻击。

© 2022 AFP