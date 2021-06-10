「巴西人来自丛林」 阿根廷总统为失言致歉

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（法新社布宜诺斯艾利斯9日电） 阿根廷总统费南德兹今天与来访的西班牙总理桑杰士出席一场活动时，提及阿根廷人来自欧洲，而巴西人则「来自丛林」，引发舆论哗然，他数小时后在推特发文致歉。

费南德兹（Alberto Fernandez）偕同桑杰士（Pedro Sanchez）在布宜诺斯艾利斯与企业领袖会面时表示：「我是欧洲主义者。我对欧洲有信心。」

他接着宣称，墨西哥诗人巴斯（Octavio Paz）曾写过「墨西哥人源自印地安人，巴西人来自丛林」；而「我们阿根廷人乘船而来，这些船来自欧洲。」

费南德兹指的是阿根廷有许多欧洲移民。他后来为这些言论致歉，并表示他为阿根廷的多样性感到骄傲。

有评论家指出，费南德兹引述的话并非出自诺贝尔文学奖得主巴斯，而是来自阿根廷歌手内比亚（Litto Nebbia）一首歌的歌词。费南德兹曾说过自己是内比亚的忠实歌迷。

费南德兹的推文写道：「20世纪上半叶，有500多万移民来到我们国家与原住居民一起生活。我们对于国家的多样性感到骄傲。」

费南德兹并表示，他「无意冒犯任何人」，但对于任何受到冒犯的人，他要「致上歉意」。

© 2021 AFP