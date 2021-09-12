巴西保守派抗争吁弹劾总统声势弱

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（法新社里约热内卢12日电） 巴西数百名抗议民众今天响应由保守派团体发动的示威抗争，他们不满总统波索纳洛并要求弹劾他。数日前，波索纳洛的支持者曾大规模动员，力挺这位目前岌岌可危的极右派领导人。

法新社报导，由倾向保守派的社团像是「自由巴西运动」（Movimento Brasil Livre）发动的抗争，号召里约热内卢、圣保罗与好景市（Belo Horizonte）等各大城民众走上街头。自由巴西运动也曾于2016年要求弹劾当时的总统罗赛芙（Dilma Rousseff）。

如今自由巴西运动则是高喊「既非波索纳洛（Jair Bolsonaro）也不是鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）」的口号，倡议明年总统大选可有其他选择。鲁拉是指现任总统波索纳洛的政敌。

发起示威的社团原本期待会有大批群众到场，不过没有鲁拉的工党（PT）等团体的支持，示威抗争的规模不如预期。

在里约热内卢，数百人清早聚集在柯帕加巴纳海滩（Copacabana），多数身穿象徵政治中立的白色上衣，手中却挥舞着巴西国旗，此举通常被视为右派，也有人穿着彩虹色服饰，或者「鲁拉2022」（Lula 2022）字样的T恤，不过他们一致的诉求就是「波索纳洛下台」。

另外在圣保罗市中心，也是有数百人身穿白色上衣的抗议民众聚集，不过相较于7日，约有12万5000名波索纳洛的支持者走上街头，声势显得相形见绌。

据目前民调显示，2003年至2010曾担任总统的鲁拉，目前支持度稳定领先现任总统波索纳洛。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP