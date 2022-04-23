巴西嘉年华登场 新冠大流行以来首次

（法新社里约22日电） 巴西里约灿烂的嘉年华会，今天在着名的森巴学校舞者游行下登场，也是COVID-19疫情肆虐巴西以来的首次嘉年华，象徵当地重新迈向正常生活。

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这是2年来穿着五彩缤纷的舞者与鼓手再次重返里约着名的森巴大道（Sambadrome）；专属嘉年华游行的森巴大道，先前在疫情最严重时变成一处「得来速」的疫苗接种中心。

这场2020年2月以来的首场嘉年华会，22与23日两晚将在当地彻夜游行，标志着一度受疫情重创的巴西已迈入重回正常的转折；COVID-19在巴西夺走66万条人命，染疫病故人数在全球仅次于破百万的美国。

48岁的教师维艾拉（Ana Vieira）身着巨大闪耀的白色服装等待登场游行，她参与嘉年华游行已20年。

维艾拉告诉法新社：「真是太高兴了，我觉得游行一开始很多人就哭了，包括我在内。嘉年华就是生活，经过2年的居家与停办，你们从人们脸上所见的表情就知道我们是多欢欣鼓舞。」

因担心Omicron疫情，今年的嘉年华会较传统举办时间的天主教徒斋戒前夕（通常为每年2到3月）顺延2个月才登场。

里约当局去年停办嘉年华，此前外界一度担心今年也不乐观。但随人口2.13亿的巴西已有75%的人完整接种疫苗，每周平均染疫病故人数也从一年前高峰时的3000人降至目前的100人左右，让当局决定举办。

所有游行者与7万5000名参与嘉年会的人，都须出示疫苗接种证明。

© 2022 AFP