巴西大选现任总统抢攻社群媒体巩固基本盘

（法新社巴西利亚23日电） 巴西今年10月的总统大选已造成社会严重分裂，与2018年把极右翼总统波索纳洛推上大位的那场选举类似，社群媒体的全面战争将开打，而假消息是威力强大的武器。

广告 继续浏览后续

波索纳洛（Jair Bolsonaro）因多篇发文违反社群媒体的假消息规范，在脸书（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube遭到屏蔽，因此他热切鼓励铁粉，在大选将至时改到即时通讯软体Telegram关注他。

Telegram是由俄罗斯出生的科技企业家度洛夫（Pavel Durov）于2013年创立，这款加密讯息应用程式对用户的讯息内容几乎毫无限制。这在波索纳洛的阵营中赢得粉丝，因为其他社群媒体面临审查右翼观点的指控。

这使得Telegram遭到巴西当局的检视，尤其是高等选举法院。法院试图要求Telegram在选举前合作打击假消息，但徒劳无功。

波索纳洛的狂粉@mara和数百万巴西民众一样，转向Telegram，因为「这里没有审查制度」。

60岁的@mara担任教师，不愿真实姓名曝光，她说：「在这里，你可以自由表达你的意见。」她表示Telegram面临的压力「非常荒谬」。

她透过Telegram告诉法新社：「这是种独裁，只应发生在独裁者统治的国家。」Telegram在巴西取得巨大的成功，多达53%手机有下载这款通讯软体。

波索纳洛正面临连任苦战，目前民调落后左翼前总统达席瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）。

与他的政治偶像美国前总统川普（Donald Trump）一样，波索纳洛擅长在社交媒体巩固自己的基本盘，他在这些社群媒体拥有超过4500万名粉丝。

他因在社群媒体散布假消息而面临一系列调查，特别是他一再声称巴西电子投票系统有猖獗的欺诈行为，但未能提供任何证据。

波索纳洛在Telegram拥有超过百万粉丝，挂着「波索纳洛2022连任」（Reelect Bolsonaro 2022）之类名称的众多粉丝团还不算在内。相较下对手达席瓦只有4万7000粉丝。

© 2022 AFP