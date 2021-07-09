巴西小型试验 疫苗仅1剂挡不住Gamma变种

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（法新社巴黎8日综合外电报导）巴西目前以北京科兴（Sinovac）疫苗最为COVID-19防疫主要接种工具，但一项今天公布的小型研究显示，若只打1剂疫苗，几乎挡不住Gamma变异株（最先于巴西发现）。

法新社报导，研究人员发现科兴疫苗产生的抗体对抗Gamma株时，不若对抗原始株来得有效，且Gamma株也可能让染疫痊愈者再次患病。

研究报告的作者在新闻发表会表示，Gamma株有能力躲过已具免疫力者的免疫反应，意味「这株病毒恐能传染已接种疫苗的人，甚至疫苗接种率高的地区亦不能幸免」。

在这项小型研究里，巴西坎皮纳斯大学（University of Campinas）的研究人员让53名已注射疫苗者，以及21名先前曾染疫但已痊愈者血浆内抗体，接触Gamma株和原始病毒株。

在已接种疫苗这组里，18人仅打了一剂科兴疫苗，另20人最近施打了第2剂，其余15人则是在2020年8月接受过科兴疫苗临床试验。

研究人员发现，Gamma变异株能躲过几乎所有只打一剂受试者的抗体，对2020年接受临床试验者亦然。

最近才施打科兴疫苗者，体内产生的抗体则能有效对抗Gamma变异株，但不如对抗原始株般有效。

这项刊于医学期刊「刺胳针微生物」（Lancet Microbe）的研究也发现，染疫痊愈者体内的抗体量，若要预防Gamma株感染，必须比预防原始株时高出9倍才行。作者群表示，这样的结果意味曾感染COVID-19并已康复者，遇到Gamma株时恐仍不免患病。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP