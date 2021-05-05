巴西小镇爆攻击案 托儿所3童2员工遭杀害

广告 继续浏览后续

（法新社巴西绍达迪镇4日电） 巴西南方小镇绍达迪（Saudades）警方今天表示，一名18岁男子持类似武士刀利刃闯入一家日间托儿所，杀害3名幼童和两名工作人员。此案震惊了这座约有一万人口的小镇。

位于圣卡塔里纳州（Santa Catarina）的绍达迪镇当局表示，嫌疑人犯案后，持刀划伤自己的颈部、腹部和躯体。警方在声明中说，嫌疑人立即被送医，状况危急。

官员并未说明这起攻击案的犯案动机，仅说行凶者并无前科。

紧急救援人员艾可（Leonardo Ecco）受访时表示：「消防员抵达这家日间托儿所时，看到极残忍的场面。已经有孩子和工作人员丧命了。」

27岁的托儿所员工毕亚泽贝提（Aline Biazebetti ）住在托儿所附近，当时正好在家，她描述了得知出事时的恐怖感觉。

「我听到惨叫和求救声，我告诉父亲：『托儿所出事了。』我走到外面，看见同事呼救说：『拜托报警，有人带武器闯入，在杀害孩子们。』」

当局并未公布受害儿童的年龄。当地媒体提到，这家托儿所专门招收6个月到两岁大的孩子。

除了3名幼童丧命之外，警察局长费瑞拉（Jeronimo Marcal Ferreira）在案发地点外受访时说，还有一个孩子受轻伤。

一名警员形容凶器类似武士刀，还向媒体展示装着这把刀的证物袋，刀身已用黄色塑胶布包裹，可以说是长刀，也可以说是短剑。

圣卡塔里纳州长雷纳（Daniela Reinehr）宣布全州为这起事件哀悼3天。

巴西上一次发生致命校园攻击案是在2019年3月，地点在大城圣保罗（Sao Paulo）附近的苏沙诺市（Suzano）一所中学，两名离校学生持枪击毙8人，然后自杀。

© 2021 AFP