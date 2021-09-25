巴西总统儿子接种1剂染疫 不忘唱衰疫苗护照措施

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（法新社巴西利亚24日电） 巴西总统波索纳洛的儿子、国会议员爱德华多今天表示，他感染了COVID-19。他是巴西参加纽约联合国大会的代表团中，第3名检测出阳性反应的成员。

法新社报导，37岁的爱德华多（Eduardo Bolsonaro）在社群媒体推特（Twitter）上表示，他现在感觉很好，已经「开始自行治疗」，但未详说他使用何种疗法。

爱德华多说，一些巴西城市最近推出疫苗护照，他以自己接种疫苗后染疫为例，说明为什么他反对这项措施。

他说：「我们都知道，这些疫苗的研发速度比一般还快。我接种了辉瑞药厂（Pfizer）的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗第一剂，而我染病了，这意味疫苗无效吗？不，但我相信这是反对疫苗护照的另一论点。」

巴西卫生部长奎洛加（Marcelo Queiroga）在出席联合国大会后，于21日检测COVID-19呈阳性反应，必须留在纽约的饭店检疫隔离。

巴西代表团中另一名染疫官员，是比波索纳洛（Jair Bolsonaro）提早一天抵达纽约的外交官。

早前染疫康复的波索纳洛拒绝接种疫苗，但他在参加联合国大会期间，多次未戴上口罩出席会议。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP