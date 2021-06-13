巴西总统出席集会不配合防疫 挨罚2800元

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（法新社圣保罗12日电） 右翼巴西总统波索纳洛今天出席在圣保罗州举办的摩托车集会，吸引大批支持者聚集，不过由于他未佩戴口罩，违反COVID-19防疫措施，遭当地政府罚款100美元（约新台币2800元）。

数以千计喧嚣的摩托车参加由总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）在圣保罗举行的「为基督加速」（Accelerate for Christ）集会，波索纳洛戴半罩式安全帽且没有佩戴口罩，违反该州卫生规定。

波索纳洛政敌圣保罗州州长多利亚（Joao Doria）先前已经警告，总统若未能遵守该州规定，该罚就会罚。而准备寻求明年连任的波索纳洛无视警告，在巴西各地举办这类集会。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在巴西已夺走近48万5000人生命，仅次美国。波索纳洛一再与多利亚及其他州长就防疫措施发生冲突。

波索纳洛一再批评禁足令和口罩令，反而推崇氯奎宁（chloroquine）及羟氯奎宁（hydroxychloroquine）在对抗COVID-19的成效，即便研究已经显示，这类治药物无助抗疫。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP