巴西总统出院 治疗肠阻塞后盼10天就可吃牛排

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（法新社圣保罗18日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因肠阻塞入院治疗4天后，今天出院。

波索纳洛先前因为连续10天不断打嗝，14日先赴首都巴西利亚一家军医院；当天稍晚就转往圣保罗（Sao Paulo）维拉新星（Vila Nova Star）私立医院。

法新社报导，波索纳洛在离开医院时告诉媒体：「我必须节食，该做的就照办。我第一天就想出院，但他们不允许。我希望大约10天内就可以吃肋眼牛排。」

波索纳洛未戴口罩对记者说话半小时。他说：「我的肚子好像着火般，是肠阻塞所引起的，像我这样被刀刺伤后动过手术的人，这症状很正常。」

波索纳洛2018年竞选总统期间遇袭，腹部遭人以刀刺伤，此后动过6次手术。

外界认为66岁的波索纳洛恐怕需要进一步手术以解决肠阻塞，不过这项疑虑很快就排除了。

院方15日曾表示，波索纳洛的情况「进展令人满意」。波索纳洛的儿子、国会议员爱德华多（Eduardo Bolsonaro）则说，医师从他父亲的腹中取出肠阻塞造成的「将近1公升液体」，大大减轻了他的疼痛。

波索纳洛在住院期间继续工作，并且常在社群媒体上传照片及评论政治议题。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP