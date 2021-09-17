巴西总统波索纳洛坚持不打疫苗 硬是要出席联合国大会

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（法新社巴西首都巴西利亚16日电） 年度联合国大会下周在纽约揭幕，纽约市府近期宣布，所有与会领袖与外交官必须出具接种疫苗证明，不过坚决不打疫苗的巴西总统波索纳洛今天表示，他将如期出席。

法新社报导，波索纳洛（Jair Bolsonaro）透过社群媒体直播平台表示：「下周我将出席联合国大会（UNGA），并发表开幕演说。」

他还说，这将是「一个四平八稳的演说，非常客观，关注我们感兴趣的议题」，并表示他将阐述巴西对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、农业经济与能源的对策。

纽约市长办公室昨天致函联合国大会说明防疫方针，包括各国代表团进入会场前，必须出示接种疫苗证明，而有关波索纳洛亲自出席，引发民众对于市府规定的质疑。

这封由纽约市卫生专员署名的信函指出，联合国大会议场归类为「会议中心」，也就是说，如同其他凡是参加纽约市所举办若干室内活动的民众，所有联合国大会与会者必须接种疫苗。

约莫数小时后，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说，他无法强迫各国元首遵照纽约市府的要求。

去年染疫的波索纳洛曾说，最后一个打疫苗的巴西人就是他。

根据牛津马丁学院（Oxford Martin School）网站「用数据看世界」（Our World In Data），拥有2亿1300万人口的巴西，疫苗接种剂量全球排名第4。

不过波索纳洛至今仍拒绝接种疫苗，并声称因体内的抗体仍「维持高档」，他早已免疫。

© 2021 AFP