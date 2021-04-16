巴西总统致函拜登 愿终结林木盗伐以换取金援

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（法新社巴西利亚15日电） 巴西官员今天表示，波索纳洛（Jair Bolsonaro）总统已致函美国总统拜登，矢言在2030年之前终结巴西的盗伐林木现象，并争取大笔财政援助以达此目标。

在信函发送一周后，拜登将主持线上气候高峰会，届时将有40名国家领袖参加，包括极右派气候变迁怀疑论者波索纳洛，而拜登以往曾因巴西亚马逊地区的林木砍伐议题，与波索纳洛发生冲突。

波索纳洛在长达7页、日期注明为14日的信函中指出：「为明白体现对您努力的支持，我们希望再次确认双方对2030年之前消除巴西盗伐林木现象的支持态度。」

信中说，「然而要达成这项目标，需要相当大量的资源」，包括来自「国际社会、各国政府与民间机构」的资源。

「巴西公民为地球环保效力，应获得公平报酬。」

据报波索纳洛与拜登政府已针对一项计画进行谈判，即由巴西取得国际资金，以改善对亚马逊地区的保护，而亚马逊是对抗气候变迁的重要资源。

这使巴西198个环保团体组成的巴西气候观测所（Brazilian Climate Observatory）本月警告，勿与波索纳洛达成密室协议。这个联合团体称，波索纳洛是亚马逊这座全球最大雨林的「头号敌人」。

在拜登竞选美国总统期间，波索纳洛曾为砍伐林木问题与拜登发生争执，不过波索纳洛已在14日信中改口。

拜登在去年9月与美国前总统川普的首轮竞选辩论中，曾概述一项计画，要为巴西提供200亿美元国际资金，以「遏止森林被毁」。（译者：纪锦玲/核稿：张佑之）

© 2021 AFP