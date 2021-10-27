巴西总统防疫不力 参议员支持以刑事罪名起诉

（法新社巴西利亚26日电） 巴西参议院的调查委员会今天通过毫不留情的报告，建议以违反人道罪等刑事罪名，将总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）起诉，原因是他的防疫政策失当。

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在经过6个月对巴西防疫政策的调查后，这份报告于上周提交给委员会，委员会的11名参议员中有7人同意这份报告的文本。这份报告也要求起诉其他77人，包含数名部会首长，以及波索纳洛的3名子女。

这份将近1200页的报告也敦促巴西最高法院，让极右派的波索纳洛暂停使用YouTube、推特（Twitter）、脸书（Facebook）、Instagram等社群媒体，因为他不实宣称COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗与俗称爱滋病的后天免疫缺乏症候群（Acquired Immunodeficiency Syndrome，AIDS）有关。

在经过数十场气氛紧张且令人痛心的听证会后，这份报告认定波索纳洛蓄意让巴西人受到大规模感染，企图达到群体免疫。

由于波索纳洛淡化疫情并忽视专家防疫建议，这份报告呼吁以9项罪名起诉波索纳洛。这些罪名包含「违反人道罪」、「渎职」、「欺骗」及煽动犯罪等。

委员会没有起诉波索纳洛的权力，而巴西检察总长及众议院议长都是波索纳洛的盟友，不太可能会启动刑事诉讼或弹劾的程序。

但这份报告再度为波索纳洛带来伤害，他的支持度创历史新低。目前距离总统大选只剩一年时间，民调数据显示他可能会输给对手、左派的前总统鲁拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）。

© 2021 AFP