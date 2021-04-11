巴西恩坎塔多市造基督像 比里约雕像还高5公尺

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（法新社巴西恩坎塔多11日电） 巴西南部的恩坎塔多市（Encantado）正在建造一座巨型基督像，一旦完工，高度将超越俯视里约热内卢（Rio de Janeiro）的救世基督像（Christ the Redeemer）。

位于南大河州（Rio Grande do Sul）的恩坎塔多市，2019年起开始建造这座巨型雕像，本周已将头部和向外张开的双臂安装上去。

根据协调造像作业的「基督之友协会」（Association of the Friends of Christ），雕像预计今年底前完工。

恩坎塔多市前市长康札提（Adroaldo Conzatti）是这项计画的发想者，但他今年3月因2019冠状病毒疾病（COVID-19）并发症辞世。

这座雕像名为「守护者基督像」（Christ the Protector），竣工后含基座高43公尺，将是全球高度最高且敞开双臂的基督像之一。

届时雕像左右掌的距离将达36公尺，内部将配备电梯，顶部附近还将设置观景台。

相较之下，里约救世基督像含基座高38公尺，双手张开长度28公尺，今年10月将迎来落成第90周年。

恩坎塔多市人口约2万2000人，位于州府快乐港（Porto Alegre）西北方145公里。

发起人表示，这项计画旨在启发信仰和促进区域观光。

© 2021 AFP