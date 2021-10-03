巴西数以万计民众街头抗议 要求波索纳洛下台

广告 继续浏览后续

（法新社里约热内卢2日电） 巴西全国各地数以万计民众今天上街抗议，再度就COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情处置失当和其他议题，要求总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）下台。

大批人群聚集在里约热内卢、圣保罗、巴西利亚和数十个其他城镇和城市，是「波索纳洛下台全国运动」（Bolsonaro Out National Campaign）的一部分。这项运动获十多个左翼政党和劳工团体支持。

除了其他问题外，这位右翼总统也因处置疫情失当一事遭受严厉批评。COVID-19在巴西夺走近60万人生命。

数以百计民众游行穿越里约热内卢中央坎德拉里亚（Candelaria）一带，边走边高喊着「波索纳洛下台」，这几个字也被印在大型标语横幅上。

69岁退休教授席蒙斯（Elizabeth Simoes）向法新社表示：「我们会让他下台。现在街头上的民众正在施压议员，让他们发起弹劾。」

联邦众议院已收到逾百件弹劾波索纳洛的请求，不过身为波索纳洛政府盟友的众院领袖里拉（Arthur Lira），迄今尚未受理任何一件。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP