巴西新增近2000例染疫死亡 创单日最高纪录

广告 继续浏览后续

（法新社圣保罗9日电） 巴西今天通报，单日新增的2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫死亡人数接近2000人，打破先前纪录。疫情正使得巴西医院不堪负荷，当地疫苗接种进度也缓慢。

巴西卫生部今天通报，单日有1972人染疫病故。目前为止，巴西累计已有26万8370名COVID-19患者不治，高居全球第2，仅次于美国。

巴西今天还通报新增7万764宗确诊病例，意味累积染疫人数已达1110万人。

巴西先前单日染疫病故人数最高纪录在3月3日创下，当时才刚破1900人，但过去2周这个数字持续上升。

根据巴西公共卫生机构克鲁兹基金会（Fiocruz）今天发布的报告，巴西疫情正面临严峻考验，全国27州首府有25座城市的加护病房占床率已超过8成。

巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）一直对专家建议的抗疫作法嗤之以鼻，上周甚至要巴西民众对疫情「别再发牢骚」，并再度批评居家限令。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）已敦促巴西采取积极作为，并警告巴西若不严肃对待疫情，恐波及邻国甚至更远的国家。

巴西的疫苗施打进度缓慢，目前仅共860万人注射首剂疫苗，占总人口的4.1%；其中更只有290万人施打第2剂疫苗。

巴西使用的是中国科兴生物研发的疫苗CoronaVac，以及英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学（Oxford Universtiy）合作研发的疫苗。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2021 AFP