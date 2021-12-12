巴西森巴乐名作曲家Monarco辞世 享寿88岁

（法新社里约11日综合外电报导）以Monarco为人所知的巴西歌手暨作曲家狄尼兹（Hildemar Diniz）今天辞世，享寿88岁。狄尼兹被认为是森巴音乐界最重要的人物之一。

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狄尼兹的死讯由里约热内卢知名森巴学校波特拉（Portela）对外公布。

波特拉森巴学校在网站上表示：「波特拉沉痛报告学校的荣誉主席Monarco辞世。」

网站指出，狄尼兹「为接受肠手术」，11月起在里约住院，死于手术并发症。

狄尼兹是最伟大的森巴作曲家之一，他曾领导的波特拉学校在里约嘉年华游行史上夺冠次数最多，共计22次。

狄尼兹17岁开始作曲，1976年录制首张个人专辑，之后曾与玛莉莎蒙特（Marisa Monte）、帕乌林霍达维奥拉（Paulinho da Viola）等重量级巴西森巴艺术家合作。

他也是2015年巴西音乐奖（Brazilian Music Award）最佳森巴专辑项目（Best Samba Album）得奖者，并于2019年入围拉丁葛莱美奖（Latin Grammy Awards）最佳森巴/派对森巴专辑（Best Samba/Pagode Album）项目。

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