巴西森巴传奇歌后埃萨索亚瑞斯辞世 享耆寿91岁

（法新社巴西利亚20日电） 巴西森巴歌后埃萨索亚瑞斯（Elza Soares）的媒体团队在Instagram发表声明表示，这名传奇歌手今天在里约热内卢的家中辞世，享耆寿91岁。

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埃萨索亚瑞斯辨识度极高的沙哑嗓音使她成为巴西最受欢迎且最知名的歌手之一，在她长达60年的歌唱生涯中发行超过30张唱片。

埃萨索亚瑞斯常被称为巴西的蒂娜透娜（Tina Turner），这两名乐坛传奇于2000年获英国广播公司电台（BBC Radio）选为「千禧年歌手」（Singer of the Millennium）。

声明写道，这名巴西音乐标志性人物一生经历大风大浪，以其歌喉、力量和决心感动世界。

非裔歌后埃萨索亚瑞斯曾经遭逢许多不幸，生前是抗争和勇气的象徵。

埃萨索亚瑞斯1930年6月出生于里约热内卢，在莫康波尼塔（Moca Bonita）贫民窟长大，父母分别是体力工与洗衣女工。

埃萨索亚瑞斯12岁时被父亲强迫嫁人，一年后生下第一个孩子。她与第一任丈夫生育7名子女，前两个孩子因早产和营养不良而早早离世。

21岁就成为寡妇的埃萨索亚瑞斯曾坦承，曾经为了喂养孩子去偷食物。

她后来与已故巴西足球巨星加林查（Garrincha）生活17年，两人唯一的儿子9岁时离世。

© 2022 AFP