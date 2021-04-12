巴西疫情延烧 加护病房年轻患者人数多于长者

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（法新社里约热内卢11日电） 巴西2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情加剧，其中部分要归咎于变种病毒株肆虐。研究指出，境内加护病房COVID-19重症患者中，40岁以下年轻患者人数于3月间超越年长者。

「巴西加护病房计画」（Brazilian ICU Project）表示，住进加护病房的COVID-19重症患者中，39岁以下年轻病患3月间暴增到1万1000多人，占加护病房总患者的52.2%，远高于疫情初期的14.6%，也高于去年9月至今年2月的约45%。

巴西加护病房计画为巴西加护医疗协会（AMIB）发起的倡议，而企划共同协调员莱申特（Ederlon Rezende）说：「疫情初期时，年轻族群染疫通常较不会发展成重症，并不需要送进加护治疗；因此当这年龄层入住加护病房人数出现增加趋势，个中意义是很重要的。」

莱申特表示，加护病房年轻重症患者人数增加，原因有很多。

原因之一是，80岁以上年长者大多都接种了疫苗。研究显示，3月时，巴西加护病房80岁以上重症患者比率从13.6%降至7.8%。

其次，莱申特表示，年轻族群暴露于病毒的机会较高，无论是他们必须出门工作也好，还是他们自认比较不容易感染也好。

另一个因素可能是巴西变种病毒株P1。多位专家认为，3月间巴西染疫病亡人数暴增，有部分要归咎于P1病毒株。P1不仅可以让已经感染过COVID-19原始病毒株的患者二度感染，也更为致命。

莱申特告诉法新社，如今加护病房内的重症患者年纪更轻，且没有慢性病史，但病情却更为严重。

巴西加护病房重症患者中，没有慢性病史的人数在3月增加几乎1/3，来到总数的30.3%。

根据这项倡议的数据，染疫后须装上呼吸器的患者比率，在3月间来到58.1%，创下疫情爆发迄今的新高。

巴西3月染疫病亡人数逾6万6500人，是上一次于2020年7月创下的单月纪录的两倍多。

人口2亿1200万人的巴西，自疫情爆发以来有35万1000人染疫病故，为全球第2高，仅次于美国。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP