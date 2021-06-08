巴西疫苗打太慢防疫措施不足 第3波疫情恐来袭

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（法新社巴西利亚8日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数已名列全世界次多的巴西，恐将面临第3波疫情威胁，这是因为疫苗施打作业延宕，加上缺乏防疫措施的缘故。

目前为止，巴西遭逢的疫情一波比一波更严重；在2020年7月首波疫情的高峰期，每周平均单日约1000人病亡；今年4月第2波的高峰期，为每周平均单日3000人不治。

此后已见统计曲线下滑，过去一周平均单日约1600 人病殁；巴西人大致都已恢复平时活动。

但南半球冬季又将近，专家说，警示灯号正在闪烁，愈来愈担心历史重演，也就是巴西之前疫情最惨的时候，医院不堪负荷、开挖巨型墓园、冷冻货柜车堆满遗体等可怕景象。

流行病学家表示，幅员广阔的巴西，对2亿1200万人口的疫苗施打作业速度缓慢；而对州与地方采取的在家防疫措施，又解除得太过仓促。

与此同时，具有高度风险的变异病毒，恐使疾病加速传染。这些病毒包括在巴西本国出现的Gamma变异株，以及首例在印度出现的Delta变异株。

COVID-19已夺走巴西逾47万人性命，仅次于美国。

但许多巴西人看来并不担心新一波疫情的威胁，尤其是右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro），他依然照例藐视专家的防疫建言。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP