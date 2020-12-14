巴西疫苗计画一团乱 总统波索纳洛饱受批评

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（法新社里约热内卢13日电） 全球染疫死亡人数第2高的巴西，对于对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的规划却乱成一团，总统波索纳洛因此饱受批评。

巴西染疫丧命的人数在全球高居第2，仅次于美国。最高法院要求政府提出计画，以针对境内施打人口以及初步接种推动进程提供粗略概况。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）政府昨天因此针对不同脆弱群体提出4阶段进程，包括医护人员、年长者、原住民和教师的约5160万人口，或2.12亿总人口的24%，并乐观锁定要替全国逾7成人口完成接种。

然而，这份计画有明显疏漏之处，包括未说明开始施打日期，没列出疫苗的来源和运送方式，更没解释要如何让接种涵盖率达到总人口7成。

这激起了外界对波索纳洛这名极右派总统新一轮的批评，他在抑制疫情上一直不顾专家的意见，最近更表明他不打算接种疫苗。

「圣保罗页报」（Folha de Sao Paulo）在头版社论中说，「面对疫情，总统波索纳洛的愚蠢已经超越极限」；竞争对手「圣保罗州报」（Estado de Sao Paulo）用词同样犀利，痛批政府「致命的无能」，还高呼「别再拿疫苗胡闹了！」

© 2020 AFP