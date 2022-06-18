巴西警方证实英记者丧命 美国要求究责

（法新社巴西北阿塔拉亚17日电） 巴西警方今天表示，在亚马逊雨林发现的人类遗骸经法医鉴定证实属于英国记者菲力普斯，还说已在搜寻第3名涉及这起命案的男子。美国今天要求「究责」，绳之以法。

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菲力普斯（Dom Phillips）和向导白瑞拉（Bruno Pereira）本月5日在偏远地区野猪谷（Javari Valley）失踪。警方本周稍早在坦承杀害两人的渔民阿马里多．奥里维拉（Amarildo da Costa Oliveira）带领下，于丛林中的埋尸地点找到人类遗骸。

菲力普斯长期为英国「卫报」（The Guardian）和美国「华盛顿邮报」（The Washington Post）等国际媒体供稿，他失踪前正为了一本有关亚马逊永续发展的书取材。白瑞拉是国家原住民基金会（Funai）工作人员。

警方表示，他们的调查显示涉案者不只有阿马里多．奥里维拉和他的兄弟奥塞尼．奥里维拉（Oseney da Costa Oliveira），他们目前正在寻找名为达席瓦（Jeferson da Silva Lima）的第3名嫌疑人。

警方说：「调查指出这些凶手单独行动，犯罪背后没有首脑或犯罪组织。」

警方表示，他们还在搜寻菲力普斯和白瑞拉最后被目击时所搭乘的船只。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）今天要求「究责并绳之以法」，普莱斯表示，菲力普斯和白瑞拉因支持保护雨林和原住民而遇害。

普莱斯在推特发文慰问家属，并写道「我们必须一起更加努力保护环境守护者和记者」。

© 2022 AFP