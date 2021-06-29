巴西议员控总统渎职 疫苗采购案涉贪知情未办

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（法新社巴西利亚28日电） 巴西3位参议员今天向最高法院正式提告，指控总统波索纳洛渎职，明知COVID-19疫苗采购案涉重大贪腐，但波索纳洛坐视不管，未令他的盟友卫生部长巴罗士接受调查。

参院疫情真相调查委员调查政府抗疫工作，并在上周揭发惊人控诉，指政府在采购印度本土研制疫苗Covaxin上，疑有官员涉及贪腐，而波索纳洛（Jair Bolsonaro）知情却未出面阻止。

反对党参议员、委员会副主席罗德里格斯（Randolfe Rodrigues）表示：「我今天向最高法院提出刑事告诉，严正指控总统获报卫生部涉及重大贪腐案，却未有任何作为。」

一旦最高法院审理这桩刑事案，波索纳洛恐遭罢免；不过，此案可能由波索纳洛盟友、检察总长阿拉斯（Augusto Aras）来起诉。

就在波索纳洛的政治前途面临考验之际，他的民意支持度下滑，声望远远落后于左派前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），而鲁拉正朝明年竞选之路迈进。

法新社报导，国会议员米兰达（Miranda）25日出席听证会作证，指波索纳洛在3月20日会议中告诉他们，他怀疑采购Covaxin疫苗是卫生部长巴罗士（Ricardo Barros）策划的贪腐计画。巴罗士也是有力的国会议员，在下议院是波索洛纳联盟之首。

若干反对派领袖已号召民众在明天和7月2日上街抗议，要求弹劾波索纳洛。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP