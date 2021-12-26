巴西豪雨成灾 逾万人无家可归

（法新社巴西萨尔瓦多25日电） 巴西有关当局表示，因为豪雨酿成洪患，巴伊亚州（Bahia）有超过1万1000人无家可归，他们今天紧急提供那些没有地方暂时落脚的人救济。

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巴伊亚州民防厅表示，包括本月23日的罹难者在内，暴雨11月至今已经带走17条人命。

19个城市的灾情尤其严重，包括瓜拉廷加（Guaratinga）、伊托罗罗（Itororo），以及科阿拉西（Coaraci）。巴伊亚州民防厅数据显示，共有4185人正在寻求可以避难的地方。

民防厅通报说，总共有1万1260人被迫逃离家园。

巴伊亚州政府和联邦政府今天发起联合行动，与其他州政府一起动员人力、飞机和相关设备，并为淹水地区的居民提供救济。

巴伊亚州州长柯斯塔（Rui Costa）在影音讯息中说：「我们全部动员起来，采取一切的措施，来确保能为今年耶诞节遭到暴雨袭击巴伊亚州受灾户提供支援。」

巴伊亚州基础建设首长通报说，大雨酿灾导致17条道路出现淹水、交通阻塞的情况，部分是山崩及落石引起。

市府官员表示，截至本月24日为止，巴伊亚州首府萨尔瓦多（Salvador）单月的累积降雨量来到250豪米，是过去平均雨量的5倍。

© 2021 AFP