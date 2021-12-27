巴西豪雨逾43万人受冲击 两水坝接连溃堤

（法新社巴西伊塔布纳26日电） 接连几周豪雨，让巴西超过43万人受到影响，东北部的巴伊亚州（Bahia）有两处水坝也因此溃堤，让整个地区的城镇都成了水乡泽国。

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在巴伊亚州南部城市维多利亚达孔基斯塔（Vitoria da Conquista），维鲁加河（Verruga）上游的伊奎（Igua）水坝昨晚溃堤，伊坦贝镇（Itambe）居民首当其冲，迫使有关当局下令撤离，今早又有一座水坝溃堤，导致维多利亚达孔基斯塔以北100公里的茹西亚皮（Jussiape）水位上升，拉响更多警报。

尽管两座水坝溃堤导致道路、桥梁损毁，但截至目前尚未传出有人员伤亡。

维多利亚达孔基斯塔市长李默斯（Mayor Sheila Lemos）表示，所有住在伊奎水坝附近的居民都已撤离。

巴伊亚州州长卡斯楚（Rui Castro）说，暴雨下了快两个月，引发洪水泛滥，至少40万人受到影响，大约67个城镇的数以千计居民必须紧急撤离。

民防官员表示，自11月初以来，降雨已在巴伊亚州夺走18条人命。此外，还有286人受伤、2人下落不明、1万9580人流离失所、1万6001人被迫寻求暂时栖身之地，共3万5000多人有家归不得。

据估计，有43万800多人受到冲击，而这几天情况又更加严重。

截至今天下午，处于紧急状态的市镇已增至72个，其中有58个深陷洪水危机。

在巴伊亚州首府萨尔瓦多，气象官员表示，12月降雨量为历年平均值的6倍。

© 2021 AFP