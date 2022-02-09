巴西足坛恐同氛围弥漫 数字24成禁忌背号

（法新社圣保罗9日电） 足球风靡巴西，球衣随处可见，通常印有传奇球星背号，像是罗纳度（Ronaldo）的9号与比利（Pele）的10号，但有个号码是大家都不想碰触的，那就是与恐同禁忌有关的24号。

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关于24的禁忌可追溯至1892年，当时巴西第一家动物园的创办人大亨德拉蒙（Joao Batista Viana Drummond）为了解决财务困难，想到一个有创意的办法，那就是举行称为「动物游戏」（o jogo do bicho）的抽奖活动。

来到里约热内卢这座动物园的访客都会收到一个小型动物饰品，德拉蒙的员工每天都会从25种动物中随机挑出一种，拿到相同动物饰品的访客可获得奖金。

这个游戏不久后爆红，脑筋动得快的企业家也跟上潮流，用25种动物图案印制像宾果游戏的卡片贩售，并提供中奖者不同奖金。

这种游戏在3年后遭到禁止，但已成为巴西的习俗，到了今日仍是，主要是由与政治、嘉年华、音乐和足球等巴西最有搞头行业挂钩的帮派经营。

游戏卡上的第24格是一只鹿，而葡萄牙语的鹿与关于恐同的蔑称同音，显然是因为鹿被视为有阴柔气息，有时候会发展同性关系。

这也是为什么巴西的男性足球员害怕24这个数字。

LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）运动人士龚萨雷斯（Bernardo Gonzales）说，有些巴西男子甚至在挑选电影院座椅、租公寓时也会避开24这个数字，年满24岁时会说是23加1岁。

龚萨雷斯告诉法新社：「足球员宁愿选另一个数字，因为他们不希望有任何人质疑他们的男子气概。」

LGBTQ维权团体彩虹（Arco-Iris）最近将佛朗明哥足球队（Flamengo）告上法院，主因是佛朗明哥不让参加上月圣保罗20岁以下足球赛的球队出现24号。

检方说，很难证明此举具有「歧视动机」，因此搁置此案。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学（Fluminense Federal University）社会学家蒙泰罗（Rodrigo Monteiro）说，「尽管有批评声浪和社会运动，还是难以破除」24这个数字的禁忌。他说：「足球还是个非常阳刚的场域。」

© 2022 AFP