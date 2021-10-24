巴西足球传奇比利 欢庆81岁生日毫无病容

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比利（Pele）昨天在社群媒体推特（Twitter）写道，「我的生日快到了！他们已经准备蛋糕了」，贴文并附上一张他面带笑容吃着蛋糕的照片。那个蛋糕做成足球场的样子，中间还有一个大大的足球。

今天早上，祝贺蜂拥而至。

比利1956年到1974年效力的巴西劲旅桑托斯（Santos），贴文祝比利「生日快乐」、「寿比南山」。

桑托斯还在今天的比赛为比利的生日安排了相关活动。他们除了在球衣绣上庆祝这位巴西足球之王生日的徽章，并在比赛第10分钟播放曲子，替过去穿着背号10号球衣的比利祝寿。

比利原名纳西门托（Edson Arantes do Nascimento），是唯一拿过3届（1958年、1962年、1970年）世界杯足球赛冠军的球员。

他今年8月31日到医院进行例行性检查时，发现结肠「疑似」有肿瘤。4天后他接受手术，并在加护病房待了10天，几天后又因呼吸困难短暂送回加护病房，然后于9月30日出院。

比利肿瘤的检测结果并未公开，但医生表示，比利必须接受化疗。

比利多次因健康出问题而进出医院，让球迷颇为担心。

© 2021 AFP