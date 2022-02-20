巴西里约山城暴雨引发洪水土石流 罹难增至146人

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（法新社贝德罗保利斯19日电） 巴西里约热内卢州山城贝德罗保利斯（Petropolis）15日遭暴雨侵袭引发洪水和土石流灾害，救难人员今天从土石堆中拉出更多具遗体，罹难人数攀升至146人，包括26名小孩。 法新社报导，救难人员在浓雾中利用铁铲和圆锹在土石堆中挖掘，搜救作业迈入第5天，但找到更多幸存者的希望愈来愈渺茫。 在灾区核心地带，救难人员偶尔会吹响哨音，要求大家保持安静仔细倾听生命迹象。但当局表示，在此时间点鲜少有机会能找到15日暴雨侵袭的幸存者。 当天的大豪雨让位于东南部山区的景色秀丽山城贝德罗保利斯的多条街道，顿时变成湍急河流，并在穷困山坡社区引发严重土石流灾害。 官员表示，有24人获救生还，但他们几乎都是在悲剧发生最初几个小时幸运获救。里约热内卢州警方表示，截至18日深夜仍有218人失联。 与此同时，警方表示，寻获的146具遗体当中，有91具已确认身分。 许多失联者可能就在尚未确认身分的遗体当中，但失联人数模糊不清，很难知悉确实罹难人数可能会攀升至多高。