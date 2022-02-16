巴西里约热内卢豪雨引发土石流洪水 至少18死

（法新社里约热内卢15日电） 巴西消防人员说，在里约热内卢山区的旅游城镇，大豪雨引发的土石流和洪水，今天造成至少18人死亡。

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里约热内卢消防局在声明中说：「到目前为止，已确认最近几个小时有18人死于土石流和洪水。」

声明中说，有180多名消防员和其他救援人员在风景如画的山城贝德罗保利斯（Petropolis）灾难现场，巴西末代皇帝佩德罗二世（Pedro II）埋葬于此，当地位于里约热内卢以北68公里处。

随着社群媒体流传汽车被洪水冲走和房屋被毁影像，市政厅宣布进入「灾难状态」。

许多商店被上涨的洪水完全淹没，洪水涌向历史悠久市中心的街道。

根据巴西南大河州气象局（MetSul）数据，贝德罗保利斯的一些地区在不到6小时内降下多达260毫米雨量，超过整个2月的预估。

在俄罗斯访问的巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）推文表示，他正在了解「这场悲剧」，并要求他的部长们「立刻向受害者提供紧急援助」。

2月稍早，大豪雨造成的洪水和土石流在巴西东南部造成至少28人死亡，其中大部分在圣保罗州（Sao Paolo）和里约热内卢以北地区。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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