巴西高尔航空遭法院要求支付女员工化妆费

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（法新社圣保罗10日电） 巴西地方劳动部法院近期裁定，巴西航空公司高尔航空（Gol）必须支付女性空服员和地勤人员的化妆费用。一名工会主管表示，这起判决可能影响其他职业。 巴西媒体本周报导，巴西南部圣卡塔里纳州（Santa Catarina）的劳动部法院7月29日判决，高尔航空必须「免费提供所有女性员工工作要求的化妆品及支付她们的美容费用」，包括修甲和除毛。 判决指出，高尔航空的女员工和男员工不同，她们按合约必须拨出一部分收入来修饰外表。高尔航空将必须每月支付女员工220雷亚尔（约新台币1200元）补偿这笔开销。 巴西全国空服员工会（National Union of Flight Attendants）总干事卡斯提鲁（Clauver Castilho）说：「这起判决可能影响女员工同样必须化妆的其他职业。因为如果这是法院要求...就会开创先例。」 卡斯提鲁估计，高尔航空集体诉讼案涵盖「约4000名女性」，包括机组员和地勤人员。

高尔航空在审判过程提出反驳，声称美容化妆只是建议事项。 圣卡塔里纳州劳工法院则主张高尔航空犯下性别歧视，造成女性薪资与男性相较变相减少。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2021 AFP