巴西2020野火肆虐 十年来最严重

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（法新社里约热内卢3日电） 根据官方统计，巴西去年野火数量增加12.7%，达十年来最多。这个消息很可能让巴西总统波索纳洛政府因亚马逊雨林受破坏问题而面临更多压力。

根据巴西国家太空署（INPE）资料，巴西在2020年共计发生22万2798起野火，为2010年以来最多。

利用卫星影像追踪火灾和伐林情况的巴西国家太空署表示，这包括巴西亚马逊（Brazilian Amazon）10万3000多起火灾，年增近16%。

这也包含巴西大沼泽（Pantanal）2万2000多起火灾，年增逾120%。

大沼泽是全球最大湿地，从巴西延伸到玻利维亚和巴拉圭，去年遭逢近半世纪最严重干旱，在巴西大沼泽地区有将近1/4惨遭野火蹂躏。

野火肆虐后动物尸横遍野的影像震惊全球，引发外界批评波索纳洛（Jair Bolsonaro）政府未能遏阻环境遭到破坏。

极右派的波索纳洛是气候变迁怀疑论者，也因亚马逊森林砍伐问题在他治下急遽恶化而面临抨击声浪。

环保人士认为，波索纳洛推动开放亚马逊保护区供采矿和农业综合企业所用，并且删减环境保护计画政府经费，导致环境破坏问题日益严重。

© 2021 AFP