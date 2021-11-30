巴贝多新成立共和国 蕾哈娜获封国家英雄称号

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（法新社巴贝多布里奇敦30日电） 巴贝多成为全球最新一个共和国后，总理莫特里（Mia Mottley）做的第一件事，就是正式宣布巴贝多出身的流行歌手蕾哈娜（Rihanna）为国家英雄。 蕾哈娜除了是荣获多座葛莱美奖的歌手、身价上亿的事业女强人，2018年还被巴贝多任命为特命全权大使，负责推广教育和观光。 莫特里今天在「建国之光」（Pride of Nationhood）庆祝典礼表示，蕾哈娜「以她的创造力、纪律，以及最重要的，对母国非比寻常的承诺，来追求卓越，藉此掌控全世界的想像」。 莫特里引用蕾哈娜的热门歌曲Diamonds歌词表示：「希望你继续如钻石般闪耀，你的一言一行能为母国带来荣耀。」 现年33岁的蕾哈娜出生于巴贝多圣麦可教区（Saint Michael），在首都布里奇敦（Bridgetown）的困苦家庭中成长。美国制作人罗杰斯（Evan Rogers）2003年到巴贝多度假时，发掘蕾哈娜的歌艺。