巴黎会议在即 300名外国佣兵将先离开利比亚

（法新社的黎波里11日电） 利比亚军方消息人士今天表示，军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）方面所雇佣兵和外国军事人员约300人，即将离开利比亚。

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位于利比亚东部的哈夫塔军方代表在声明中说，应法国要求，第一批300名佣兵和外国军事人员将予遣返。

为讨论恢复利比亚稳定情势，一场国际会议即将在巴黎召开。

联合国估计，目前有2万名佣兵与外国士兵部署在利比亚，包括来自俄罗斯佣兵组织瓦格那集团（Wagner）及查德、苏丹和叙利亚的军事人员。

法新社报导，哈夫塔盘据东部，自封利比亚国民军（LNA），据信有阿拉伯联合大公国、俄罗斯和埃及的军力在背后撑腰；而联合国承认的利比亚全国团结政府（GNA）则有土耳其力挺。在2019年至2020年战争中，的黎波里政府击退敌军，土耳其扮演至关重要协助角色。

联合国10月公布一项报告指出，所有各方，包括第3国家、外国士兵和受雇佣兵，已违反国际人道法，其中有些还犯下战争罪。

利比亚饱受战争蹂躏，自2011年北大西洋公约组织（NATO）支持人民起义、推翻强人领袖格达费（Moamer Kadhafi）以来，利比亚一直难以走出暴力，内战已让这个富藏石油的国家国困民穷。

东西双边政府于2020年10月签署停火协议，同意共组联合政府，今年3月利比亚国民代表大会批准临时过渡政府即新的民族团结政府成立。

在联合国所支持的蓝图规划中，利比亚即将举行大选。8日开始候选人登记；根据时程，今年12月投票选总统，明年1月举行国会选举。

© 2021 AFP