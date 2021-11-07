巴黎大师赛晋决赛 乔科维奇7度成年终球王创纪录

（法新社巴黎6日电） 与「年度金满贯」、「年度全满贯」失之交臂的乔科维奇，今天打进巴黎大师赛决赛，确定第7度成为年终球王，创下历史新纪录。

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34岁的塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic），过去与美国名将山普拉斯（Pete Sampras）共同保有6度荣登年终球王的纪录，但在乔科维奇以3比6、6比0、7比6（5）击败波兰选手胡尔卡（Hubert Hurkacz），晋级巴黎大师赛（Paris Masters）男单决赛后，确定成为至今唯一7度荣膺年终球王的好手。

「年度全满贯」是指选手在单一球季内，横扫澳洲网球公开赛、法国网球公开赛、温布顿网球锦标赛、美国网球公开赛4个大满贯赛事的冠军，若同个球季内除拿下4大满贯赛冠军，又摘下夏季奥运金牌，便是「年度金满贯」。

乔科维奇本季气势如虹，先后在澳网、法网、温网称王，有机会挑战史诗般的成就，可惜在东京奥运男单止步4强，确定无缘年度金满贯，9月也在美网决赛不敌俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev），让年度全满贯的梦碎。在那之后，乔科维奇休息了7周的时间。

生涯拿下20座大满贯赛冠军的乔科维奇昨天表示，他重返球场的主要原因，就是要确保年终世界排名第一并藉此打破纪录。

乔科维奇说：「这是我的梦想，因为山普拉斯是我小时候的偶像。」

「能走到这一刻，不仅是我个人的成就，我的团队也有功劳；能够取得当下的地位，感觉真的很棒。」

「我对自己能成为年终球王感到自豪，而今天让此成真的这场比赛也很精彩，因为战情十分紧绷，直到（抢）最后1分时都是如此，但很显然的，我现在是个非常开心的人。」

乔科维奇年初打破瑞士名将费德瑞（Roger Federer）世界排名第1累积周数最长的纪录。乔科维奇表示，他的纪录难以超越。

乔科维奇说：「成为历史性的世界第1，可能是我们这项运动中至高无上的成就。」

「因为我仍是现役球员，所以我比较难以了解这些成就对我个人、或是这项运动的伟大之处。」

「或许等我退休了，我就能多去想想，或许较能看见它的价值。」

© 2021 AFP