巴黎奥运赞助商有阿里巴巴 法国忧资安

（法新社巴黎2日电） 中国阿里巴巴集团是2024巴黎奥运的「全球合作伙伴」之一，不过为避免阿里巴巴掌握及取得敏感资料，法国资安部门戒慎恐惧这家电商巨贾的赞助与技术支援，台面下角力暗潮汹涌。

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法新社报导，法国国家资讯系统安全局（ANSSI）局长普帕尔（Guillaume Poupard）表示：「就是你争我夺的角力。很复杂。」

他还说：「我们正在处理，并以包括个资在内的安全考量为由，向各方说明这是行不通的。」但不愿透露更多细节。

阿里巴巴集团（Alibaba Group）堪称中国数位经济蓬勃发展的象徵，且是国际奥林匹克委员会（IOC）的13个「全球伙伴之一」，不过当前却被中国当局盯上。

IOC与阿里巴巴的伙伴关系可追溯至2018年的平昌冬奥（PyeongChang Winter Olympics），而这家中国电商巨贾将以阿里云（Alibaba Cloud）负责多项重大应用的可能性，引起法国情报圈当中国家资讯系统安全局的疑虑。ANSSI坚持维护数位主权。

到底怎么回事？熟悉详情的消息人士举其中一例说明，成千上万来自全球各地申请奥运证件者的个资及联络资讯，将上传并储存在阿里云，这些将包括来自诸如警政等当局资料，很难让法国内政部接受。

尽管如此，法国各有关单位却讳莫如深。一名部长的顾问坦承：「的确，阿里巴巴确实有问题。」却不愿多谈。

法国数位事务部则表示，跨部门代表将与奥运筹备单位会商，但有关于阿里巴巴掀起的资安争议，此刻不愿多说。

2024巴黎奥运组织委员会（COJO）告诉法新社：「有关申办奥运证件个资的收集、处理与保管，这项工作目前仍在进行中，并与相关单位展开具体讨论。」

此外，阿里巴巴集团还接下组织委员会的多项委任，像是架设官网等，不过并未包括售票。

法国资讯安全机构代表布耶（Alain Bouille）则说：「当局更关切可能的网路攻击次数，而非阿里巴巴的赞助。」

不过他仍大声疾呼要当心，并且把阿里巴巴与美国5大科技巨擘相提并论。这5家简称GAFAM的科技巨头分别是谷歌（Google）、苹果（Apple）、脸书（Facebook）、亚马逊（Amazon）和微软（Microsoft）。

布耶指出：「我们设法与美国人及GAFAM合作，但是跟中国人，我们没有敲定协议，若我们把资料给阿里巴巴，可想而知就落入中国政府的手里了。」

2024巴黎奥运组委会目前似乎束手无策。

巴黎奥运组委会安全事务副主任柯隆（Thomas Collomb）今年9月中表示：「对组委会而言，要排除IOC的伙伴非常棘手，除非有国家强大施压。」（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP