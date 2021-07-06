巴黎市容脏乱网路骂声一片 市府推措施整顿

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎5日电） 法国巴黎是世上最多人造访城市之一，然而近日社群媒体上发起的活动却抨击巴黎市区充斥垃圾和其他有碍观瞻的事物，官员今天公布8大措施，意在整顿市容。

巴黎居民数月来持续张贴脏乱或损坏家具、废弃机车或疫情期间咖啡馆搭建的摇摇欲坠露台，并附上「＃垃圾巴黎」（#saccageparis）主题标签，令市府感到沮丧。

这使得考虑竞选总统的社会党巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）为这些批评进行辩驳。

巴黎副市长葛瑞格华（Emmanuel Gregoire）在记者会上表示：「我们这么做并非为了回应垃圾巴黎，但当市民批评我们时，他们值得被听见和尊重。发起垃圾巴黎活动的组织所言并没有错。」

葛瑞格华说，这些推动「新美学」的措施将涵盖重新粉刷公共空间的历史元素，包括第二帝国时期装饰华丽的铁和木头制「达维乌」（Davioud）长椅。

巴黎也将拆除或翻新类似成堆杂乱铁路轨枕的Mikado长椅，许多巴黎人对它又爱又恨。

葛瑞格华表示将拆除2000块左右的「无用」广告看板，并誓言要为疫情期间迅速开辟、60公里长的自行车道coronapistes设立「更多各自独立且和谐的」绘画与路障。

伊达戈的右翼批评者和部分居民指控她前往法国其他城市，为她传言将竞选明年总统一事争取盟友，而让巴黎遭到忽视。

伊达戈则宣称，巴黎正沦为抹黑活动的目标，并承诺在市长第2任期内将清洁预算支出倍增至12亿美元。

© 2021 AFP