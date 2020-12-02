巴黎市郊运河底磁铁吸宝 拉出单车、炮弹、古董枪

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（法新社法国庞坦市1日电） 两名「钓客」上周利用强力磁铁，从巴黎市郊一段运河中「钓」出51 辆出租单车，这个数量就算对老练的业者来说，都相当惊人。

巴黎都会区外环道的东北方迅速发展成中产阶级聚居之处，乌克运河（Ourcq canal）就流经这一带。

20岁的大学生夏莱（Clement Charret）今天接受法新社访问时说：「真不可思议，我们开头半小时就拉上来20辆车。」

约15辆比较新的单车被巴黎市共享单车Velib'的员工带走，其余单车沾满淤泥和杂草，排列在河岸上。

除了单车以外，夏莱和绰号「万磁王」（Magneto）的好友恩佐（Enzo）也在运河里找到一辆机车和一个交通号志。

夏莱住在邻近运河的林亭市（Pavillon-sous-Bois ）。他说，虽然用磁铁吸到单车已经很特别，但这还不是他找到最有意思的东西。

他最喜欢的宝物是「第一次世界大战的一把刺刀，和一支拿破仑三世（Napoleon III）时期的左轮手枪」。

夏莱去年还发现两个二战时期的炮弹，必须请排雷队介入处理。

过去一年半以来，夏莱一直在乌克运河深处捕捞，他说是「为了好玩，但大部分也是为了清理」。

© 2020 AFP