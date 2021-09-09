巴黎恐攻案开庭 唯一幸存主嫌抱怨被当狗对待

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（法新社巴黎8日电） 2015年11月震惊全球、夺走130条人命的巴黎连环恐攻案，今天开庭审理。当年唯一幸存的主嫌出庭时抱怨，他和其他被告被「当狗对待」。

31岁的嫌犯阿布岱斯兰（Salah Abdeslam）开庭4小时后，从被告席中咆哮他「从未抱怨过，因为在死后，我们将复活」。

一群枪手和自杀炸弹客代表激进组织伊斯兰国（IS），于2015年11月13日在巴黎发动连环恐攻，6家餐厅和酒吧、巴塔克兰剧院（Bataclan）和国家体育馆遭攻击，造成数百人人受伤，逾百人死亡，是法国战后死伤最严重的恐攻案，有20被告受审。

31岁的阿布岱斯兰当时系上自杀炸弹腰带，但未引爆身上爆裂物。他从2016年4月入狱迄今，大部分时间是单独监禁，据信是巴黎恐攻案唯一幸存嫌犯。

在主审法官问他姓名时，阿布岱斯兰以伊斯兰教条「清真言」（Shahada）回答：「我要作证：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。」。

他后来对主审法官咆哮2分钟，说被告被「当狗对待」。根据BFM电视报导，旁听席中的受害者及受害者家属中有人回呛：「你这个混蛋，有130人丧命。」

在和他同坐的一名被告身体不适时，阿布岱斯兰比着手指，对主审法官说，巴黎司法宫这间量身订做的法庭「非常不错」，而被告却被「当狗对待」。

巴黎恐攻案审判结果预计明年5月宣布。

© 2021 AFP